«الصحة»: مراكز لقاحات كورونا ستواصل العمل خلال أيام عيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، أن مراكز لقاحات كورونا ستواصل العمل خلال أيام عيد الأضحى، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وفي وقت سابق، أكدت الصحة تسجيل (1142) إصابة بكورونا وتعافي (1024) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10905) حالات منها (1374) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (513284) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (494264) حالة، وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8115) حالة.