بالأرقام.. «الأرصاد» يعلن طقس أهم مصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، حالة أجواء أهم المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وسجلت النماص 17 درجة مئوية، بللحمر 18 درجة مئوية، السودة 18 درجة مئوية، تنومة 22 درجة مئوية، بللسمر 23 درجة مئوية.

فيما سجلت بلجرشي 23 درجة مئوية، الباحة 26 درجة مئوية، أبها 27 درجة مئوية، الهدا 27 درجة مئوية، الشفا 28 درجة مئوية، الطائف 34 درجة مئوية.

????أجواء المصايف "درجات #الحرارة العظمى" لهذا اليوم:#النماص 17#بللحمر 18#السودة 18#تنومة 22#بللسمر 23#بلجرشي 23#الباحة 26#ابها 27#الهدا 27#الشفا 28#الطائف 34#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا #فصل_الصيف pic.twitter.com/weWchMI7JR