أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد

الرياض - محمد عبدالله - أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز, والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين, والأمير نواف بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن.

كما أداها مع المفتي، الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي, والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين, والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز, والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز, والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

وأدى الصلاة أبناء الفقيدة الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز, والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.