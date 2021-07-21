24 مخالفة ذبح عشوائي بالأحساء أول أيام الأضحى

ضبطت لجنة المطابخ والأحواش والذبح العشوائي، التابعة لأمانة الأحساء، نحو 24 مخالفة ذبح عشوائي عبر جولاتها على 93 موقعا، بمناطق متفرقة من المحافظة، من خلال 4 فرق ميدانية بدأت منذ فجر أول يوم عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف عمل اللجنة، وتُعنى اللجنة بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي، خارج المسالخ مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وسجلت إحصائية مذبوحات الأنعام في المسالخ «الثلاثة»، التابعة لأمانة الأحساء أول أيام عيد الأضحى المبارك، من المضحين من الأفراد والجمعيات، نحو 8943 من الأغنام والأبقار والإبل، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس «كوفيد-19»، وذلك في المسلخ المركزي، ومسلخي مدينتي العمران والعيون.

ووضعت أمانة الأحساء، خطة مبكرة لاستقبال المواطنين والمقيمين، خلال أيام عيد الأضحى، وفق برامج وخدمات هدفت إلى التيسير عليهم، في استلام وتسليم الذبائح، مع الأخذ في الاعتبار تقليل زمن انتظار المستفيدين إلى أدنى فترة ممكنة، وتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المستفيدين، واشتملت الخطة على 14 عنصراً رئيسياً، وهي:

• آلية تتعلق باستلام وتسليم الأضاحي وترقيمها.

• رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين والقائمين على المسالخ.

• تدعيم برامج الرقابة على مُشغلي المسالخ.

• التأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح.

• الترقيم طبقاً لألوان المجموعات "أحمر – أزرق" .

• مرحلة الذبح للمواشي حسب التسلسل الرقمي.

• تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح، وتوصيلها إلى مدخل الحظائر، وتزويد المستفيد بالرقم الخاص بها.

• مراعاة وقت الدخول والاستلام، ليتم تسليم الذبائح في فترة محددة، تلاشياً للانتظار الطويل والازدحام.

• زيادة أعداد الأطباء البيطريين للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل الذبح، واستبعاد غير الصالحة منها حسب اللائحة التنفيذية لتنظيم المسالخ وفحص اللحوم.

• مضاعفة عدد الجزارين.

• التأكيد على عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح، ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً.

• توفير أجهزة تعقيم للأرضيات والجدران، وعمل التطهير لصالات الذبح ومرافق المسالخ.

• استبدال جميع أدوات الــذبح ووسائل نقل الذبائح.

• التأكيد على مشغلي المسالخ بالتقيد والالتزام، بتسعيرة الذبح المنصوص عليها في أيام العيد.