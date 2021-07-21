الهلال الأحمر يتلقى 11516 مكالمة في العاصمة المقدسة والمشاعر

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر فرقها الأرضية والجوية، منذ اليوم السابع من ذي الحجة، حتى يوم أمس لحج عام 1442 هـ، أكثر من «11000» مكالمة هاتفية، وتم إنشاء 1893 بلاغا في العاصمة والمشاعر المقدسة.

وباشرت خلالها الفرق الإسعافية المتواجدة والمتمركزة في العاصمة والمشاعر المقدسة، «1251» حالة مرضية وإصابة، تم نقل «602» حالة للمستشفيات وعلاج «649» حالة، وتقديم الرعاية الطبية بالموقع، وسجلت إحصائية الهيئة للأيام الأربعة الماضية، أنه تمت مباشرة أكثر من «979» حالة مرضية، فيما بلغ عدد الإصابات «177» حالة.

وسجلت العاصمة المقدسة العدد الأكبر، في تلقي البلاغات والحالات بـ «755» حالة، و«37» حالة بالحرم المكي الشريف، فيما كان عدد الحالات بمشعر منى «274» حالة، و«198» حالة بعرفات ومزدلفة، وتمت مباشرة تلك الحالات عبر سيارات الإسعاف، و46 حالة عبر فرق العنايات، و15 حالة باشرها فريق الدراجات النارية الإسعافية، وحالتين نقلتا عبر الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن العام والإخلاء الطبي التابع لوزارة الدفاع.

يذكر أن الهيئة سخرت جهودها لهذا الموسم بـ 51 مركزا إسعافيا موزعة بالمشاعر المقدسة والعاصمة والحرم المكي، إضافة إلى 549 ممارسا صحيا، ما بين فني إسعاف وطب طوارئ وطبيب، وذلك بمشاركة أكثر من 140 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.