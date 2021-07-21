ملوك السعودية في خدمة الحجاج

في بادرة هي الأولى من نوعها، ساهم معرض «ما بين ثبير والصابح» في إثراء مشعر منى تجربة ضيوف الرحمن، من خلال بث مواد رقمية ومعلومات تفصيلية عن معالم المشاعر المقدسة. واستضافته الحملة الراقية بين جنباتها في مشعر منى.

وأفصح مدير عام جمعية هدية منصور العامر، بأن المعرض يحتوي على 10 أركان تتمثل بقصة المشعر، ملوك في خدمة الحجاج، اللقاء الأول، ستون ألفا من السماء، المساجد التاريخية، آبار منى، جبال منى، ذاكرة التاريخ، اركض برجلك، الحاضر المشرق، مع وجود لوحات رقمية لأفلام تعكس تطور المشاعر المقدسة خلال مائة عام.

وكذلك جاء معرض الصخرات بعرفات في «24 ركنا تحوي كافة المعلومات الإثرائية عن مشعر عرفات باللغتين العربية والإنجليزية» مع وجود باركود رقمي يمكن من زيارة المعرض افتراضيا.