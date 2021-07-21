7 % زيادة بعدد الأضاحي المذبوحة في مسالخ الرياض

قالت أمانة الرياض، مذبوحات مسالخ ⁧‫العاصمة شهدت‬⁩ خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا للعام، ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي. ‏ إحصائيات مسالخ الرياض خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عدد المسالخ: 16 مسلخاً عدد المطابخ المرخصة: 31 مطبخاً إجمالي المذبوحات: 38,104 ذبائح وقت الخدمة: 19 دقيقة الإتلاف الكلي: 68 ذبيحة الإتلاف الجزئي: 2,018 ذبيحة المذبوحات في المطابخ: 3,648 ذبيحة نسبة الإشغال: 50,2% نسبة الرضا: 85,4%



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