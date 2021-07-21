قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، باستقبال جموع وأفواج قاصدات بيت الله العتيق، والترحيب بهن في بابي: الملك عبدالعزيز، والملك فهد. وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية، في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءا من الطواف وحتى مصلى الركعتين، خلف مقام سيدنا إبراهيم- عليه السلام- وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة. كما تم توفير باركودات للقاصدات للمسح عليها، لتشتمل على الدعاء، ومناسك الحج بعدة لغات. وذكرت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية، الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، بأن الوكالة التطويرية والوكالات المساعدة، استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، وذلك ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.



كانت هذه تفاصيل خبر باركودات لقاصدات المسجد الحرام لتعريفهن بنسك الحج بعدة لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.