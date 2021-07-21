100مضيف من هدية يخدمون حجاج بيت الله

حيث يتواجد عدد «100» مضيف من مضيفي جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، على مدار الـ «24» ساعة، لنقل كبار السن وذوي الإعاقة من حجاج بيت الله الحرام، عبر الكراسي المتحركة، وتقديم السقيا من عبوات المياه المبردة والعصائر المنوعة، وتوزيع منتجات العناية من «كمامات ومعقمات».
من جانبه عبر المدير العام لجمعية هدية، الأستاذ منصور العامر عن سعادته وقال: «إن الجمعية تفخر بالشراكة المباركة، التي عقدت بين شركة كدانة الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مضيفاً أن تمكين الهيئة الملكية لجمعية هدية، أحدث هذه النقلة النوعية في الخدمات اللوجستية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، في حج هذا العام الاستثنائي».
وختم العامر «بأن مستقبل الشراكة الاستراتيجية مع كدانة مستمر، والهدف الواحد، ويسعى الطرفان إلى تقديم أفضل وأرقى المبادرات والبرامج، تسهيلاً لقاصدي الحرمين الشريفين في أداء المناسك».
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