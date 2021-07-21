السعودية : منع السفر إلى إندونيسيا

‏أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا، وعلى المواطنين الموجودين فيها العودة عاجلًا إلى المملكة، وذلك بسبب انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا وأهابت الوزارة بالمواطنين المتواجدين في إندونيسيا توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يتواجد وينتشر فيها الفيروس.



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