السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في موريتانيا بإجراء 77 عملية

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة التي نُفّذت خلال المدة من 14 إلى 18 يوليو 2021م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 77 عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.