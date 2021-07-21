شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يباشر 1269 حالة مرضية في مكة والمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر فرقها الأرضية والجوية العاملة في العاصمة المقدسة والمشاعر منذ اليوم السابع من ذي الحجة حتى يوم أمس أكثر من "11516" مكالمة هاتفية وانشاء "1893" بلاغاً.

وأوضحت الهيئة أن فرقها الإسعافية المتواجدة والمتمركزة في العاصمة والمشاعر المقدسة باشرت "1269" حالة مرضية وإصابة، تم نقل "602" منها للمستشفيات ، وعلاج "649" حالة عبر تقديم الرعاية الطبية بالموقع، فيما بوشرت أكثر من "979" حالة مرضية "177" حالة إصابة.

وبينت أن العاصمة المقدسة سجلت العدد الأكبر في تلقي البلاغات والحالات بـواقع "755" حالة و "37" حالة بالحرم المكي الشريف، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة بمشعر منى "274"حالة و "198" حالة بعرفات ومزدلفة، عبر سيارات الإسعاف فيما تمت مباشرة 46 حالة عبر فرق العنايات و 15 حالة باشرها فريق الدراجات النارية الإسعافية وحالتان نقلت عبر الإسعاف الجوي بالتعاون طيران الأمن العام والإخلاء الطبي التابع لوزارة الدفاع.

يذكر أن الهيئة سخرت جهودها لهذا الموسم بـ 51 مركزاً إسعافياً موزعة بالمشاعر المقدسة والعاصمة والحرم المكي إضافة إلى 549 ممارساً صحياً ما بين فني إسعاف وطب طوارئ وطبيب، بمشاركة أكثر من 140 سيارة إسعاف.