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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (50) ألف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام، ضمن مبادرة «مظلتك بين يديك»، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا»، والتي تهدف إلى تقديم مبادرات وبرامج عدة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن. وتأتي مبادرة «مظلتك بين يديك» لحماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الإفاضة، وكذلك حماية العاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.



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