شكرا لقرائتكم خبر تدشين المركز الإعلامي لـ«واس» في أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية وجامعة أم القرى، دشن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، مقر المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالجامعة، الذي أنشئ لتعزيز التغطية لموسم حج هذا العام.

واطلع خلال جولة في المركز على سير العمل، وما يشتمل عليه من تقنيات حديثة في المجال الإعلامي، ومنصة الإعلام الرقمي الجديد وحسابات مواقع التواصل باللغات المتعددة، حيث يعمل فريق الوكالة على إنتاج المواد الإعلامية، من أخبار وتقارير وقصص ميدانية في مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل الإعلامي معززة بالوسائط الداعمة.

كما اطلع القصبي على العرض الذي قدمه مدير عام الأخبار، رئيس بعثة «واس» في موسم الحج محمد المزيد، الذي تضمن إحصائيات عن المحتوى الإخباري الذي تم بثه عن موسم الحج والجهود والخدمات التي قدمتها الجهات المعنية بالحج، وتضمين ذلك عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما تقدمه «واس» من خدمات لوسائل الإعلام المحلية والشركاء الإعلاميين في الدول الإسلامية والعالمية.

والتقى القصبي في ختام جولته مع فريق عمل «واس» بالمركز، مثمنا جهودهم في التغطيات الاستباقية والميدانية في موسم الحج.

ورافق وزير الإعلام خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد آل عقران، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، ومستشار وزير الإعلام فهيم الحامد.