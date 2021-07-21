«ترميز الكتروني» لتعريف قاصدات الحرم بنسك الحج بلغات عدة

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وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءا من الطواف وحتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، عليه السلام، وانتهاء بالمسعى في الصفا والمروة.
وبينت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة الذويبي أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.
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