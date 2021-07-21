40 ألفا غرامة لمواطن نقل 4 مخالفين للحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارا إداريا بحق سالم بن دخيل الله معيض الربيعي بالتشهير، والسجن لمدة (15) يوما، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، لنقله (4) أشخاص غير مصرح لهم بالحج. يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة، تعمل على مدار الساعة على تطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

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