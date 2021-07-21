مواعيد مجدولة لتفويج الحجاج لأداء طواف الوداع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعدت وزارة الحج والعمرة مواعيد مجدولة لتفويج حجاج بيت الله الحرام بعد رمي الجمرات في الـيوم الثاني من أيام التشريق إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، قبل مغادرتهم مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة في خطتها التنفيذية لنقل الحجاج، إلى أن مرحلة طواف الوداع لضيوف الرحمن ابتداء من 12 ذو الحجة الـ6 صباحا إلى 5 مساء، وانتهاء بيوم 13 ذو الحجة من الـ6 صباحا إلى الـ1 ليلا، وذلك من خلال نقلهم عبر مواقف محطة ساحة غرب الجمرات بمشعر منى إلى الشبيكة، من محطتي أجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز، على أن يكون خروج الحجاج من المحطات نفسها التي قدموا منها.

وضمت الخطة أنه بعد الانتهاء من طواف الوداع تتم مغادرة جميع الحجاج من المسجد الحرام وانطلاق الحافلات المخصصة لهم من محطات، الشبيكة، أجياد المصافي، ووقف الملك عبدالعزيز، وصولا إلى نقاط التجمع «الشرائع، الزايدي، النوارية، والنسيم»، حسب جدول التفويج.

وبينت الوزارة أن نقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بمشعر منى إلى مراكز الاستقبال على أطراف العاصمة المقدسة سيكون من مسؤولية الشركات، بحيث يتم تسلم أمتعة الحجاج وتعريفها ببطاقات ونقلها مسبقا لمراكز الاستقبال أو للمطار قبل وصول الحجاج، مشددة على عدم السماح للحجاج من أهل مكة المكرمة باصطحاب أمتعتهم في الحافلات التي تقلهم إلى المسجد الحرام، ولا حتى لمن يحملها بالمرور بها في جسر الجمرات.

محطات نزول الحجاج لأداء طواف الوداع:







الشبيكة



أجياد المصافي



وقف الملك عبدالعزيز



نقاط التجمع: