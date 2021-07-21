شكرا لقرائتكم خبر الصحة العالمية تشيد بتنظيم المملكة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت منظمة الصحة العالمية بالتنظيم والخطوات التي اتخذتها المملكة على صعيد الصحة العامة، لضمان سلامة الحجاج وتجمعاتهم خلال جائحة كورونا يذكر أن وزارة الصحة هيأت لموسم حج هذا العام عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى غرفة للقيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر، تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي.



كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تشيد بتنظيم المملكة في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.