بث مليون رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة -، أكثر من 900 ألف رسالة "sms"، عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات للحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية في الحج لهذا العام. وأوضحت أنها بثت في يوم عيد الأضحى 180 ألف رسالة، تضمنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة العيد، فيما ستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



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