توزيع سجادات ومظلات لقاصدات المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية، أكثر من 300 سجادة من سجادات الصلاة، وما يزيد على 200 مظلة على قاصدات بيت الله الحرام، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع. تأتي المشاركة ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم الخدمات لحجاج البيت العتيق، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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