تطييب وتبخير المسجد الحرام بأجود أنواع الطيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أفخر وأجود أنواع الطيب لتطييب وتبخير المسجد الحرام، وذلك احتفاء بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة. وتأتي هذه الخدمات الجليلة ضمن خطة الرئاسة التي أعدتها لحج هذا العام لتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام، خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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