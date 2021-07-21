تنظيم "حج بسلام وأمان 2"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة، تنظيم البرنامج الدعوي لموسم حج عام 1442هـ "حج بسلام وأمان2"، من خلال البث المباشر على قناة الوزارة على اليوتيوب، حيث ألقى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سامي الصقير، محاضرة عن المقاصد الشرعية في الحج.

وقال "إن من المقاصد الشرعية والمنافع والفوائد في الحج هي ما تتعلق بالدين والدنيا، أما المقاصد والمنافع الدينية فمنها إظهار التوحيد من خلال التلبية، وإقامة ذكر الله وذلك بالطواف والسعي ورمي الجمار، فإن الإنسان يفعل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وإقامة لذكره".

وعرف المقاصد الشرعية الدنيوية التي بها تحصل المنافع من الكسب والأرباح بالبيع والشراء والإيجار، ومن ذلك ما يحصل للفقراء من المنافع الخاصة من عطف الأغنياء وانتفاعهم بما يتصدق عليهم من لحوم الهدايا والأضحيات وغير ذلك، وهذه بعض المقاصد والمنافع التي من أجلها شرع الحج.