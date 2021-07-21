وزير الداخلية يدشن مدينة قوات أمن الحج والعمرة في الجموم

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وأوضح مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، خلال التدشين، أن المدينة ستسهم في التطوير المستمر لمهارات وقدرات قوات الأمن، بما يمكنها من تنفيذ مهامها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالقطاع الأمني، والذي قاد لتحقيق المملكة مستويات عالمية في الأمن والتقدم في عدد من المؤشرات الدولية المعنية، وذلك بإشراف ومتابعة من وزير الداخلية.
وقد تجول الأمير عبدالعزيز بن سعود بالمدينة واطلع على نماذج من مبانيها ومرافقها.
المدينة الأمنية تضم:
- ميادين ومرافق تعليمية عدة مجهزة بأحدث الأنظمة الذكية
- تجهيزات أمنية
- وسائل تقنية تتناسب مع متطلبات المستويات التدريبية على مختلف المهام الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
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