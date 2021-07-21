شكرا لقرائتكم خبر وزير الداخلية يدشن مدينة قوات أمن الحج والعمرة في الجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.

وأوضح مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، خلال التدشين، أن المدينة ستسهم في التطوير المستمر لمهارات وقدرات قوات الأمن، بما يمكنها من تنفيذ مهامها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالقطاع الأمني، والذي قاد لتحقيق المملكة مستويات عالمية في الأمن والتقدم في عدد من المؤشرات الدولية المعنية، وذلك بإشراف ومتابعة من وزير الداخلية.

وقد تجول الأمير عبدالعزيز بن سعود بالمدينة واطلع على نماذج من مبانيها ومرافقها.

المدينة الأمنية تضم:

