"الأمن الصناعي" يراقب الشبكة الكهربائية في المشاعر المقدسة

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وتُوْلي "السعودية للكهرباء" والشركات التابعة لها أهمية كبيرة لجانب الأمن والسلامة في جميع قطاعات ومواقع العمل، خاصة في موسم الحج، وتبذل جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات لراحة الحجاج، كما تولي الأهمية القصوى لسلامة وصحة موظفيها والجمهور الخارجي في جميع منشآتها.
وتؤكد الشركة أنها تعمل باستمرار على تحديد المخاطر في جميع منشآتها وقطاعاتها ومعالجتها بكفاءة عالية وفق أرقى المعايير العالمية، لتحول دون وقوع أي خسائر في الأرواح والمرافق، من خلال تحقيق رؤيتها بتقليص احتمالية وقوع الإصابات والأمراض المهنية لموظفيها ومقاوليها وزوارها وجمهورها الخارجي، عبر توفير الإجراءات والأدوات والموارد اللازمة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالشركة، ونتيجة لتطبيق هذه الإجراءات تحصد "السعودية للكهرباء" سنوياً عدداً من الجوائز العالمية والمحلية وشهادات الآيزو في مجال السلامة والصحة المهنية.
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