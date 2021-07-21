السعودية | في الحج.. الهلال الأحمر يتلقى 11516 مكالمة خلال 4 أيام

شكرا لقرائتكم في الحج.. الهلال الأحمر يتلقى 11516 مكالمة خلال 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر فرقها الأرضية والجوية منذ اليوم السابع من ذي الحجة حتى يوم أمس لحج هذا العام، أكثر من 11 ألف مكالمة هاتفية، وأوضحت الهيئة إنشاء 1893 بلاغاً في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

وبحسب إحصائية الهيئة الصادرة اليوم، باشرت خلالها الفرق الإسعافية المتواجدة والمتمركزة في العاصمة والمشاعر المقدسة 1269 حالة مرضية وإصابة، وتم نقل 602 حالة للمستشفيات وعلاج 649 حالة، وتقديم الرعاية الطبية بالموقع، وسجلت إحصائية الهيئة للأيام الأربعة الماضية والتي تم مباشرة أكثر من 979 حالة مرضية، فيما بلغ عدد الإصابات 177 حالة.

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الهلال الأحمر السعودي

العدد الأكبر من البلاغات

وسجلت العاصمة المقدسة، العدد الأكبر في تلقي البلاغات والحالات بـ 755 حالة و37 حالة بالحرم المكي الشريف، فيما كانت عدد الحالات بمشعر منى 274 حالة و198 حالة بعرفات ومزدلفة، وتم مباشرة تلك الحالات عبر سيارات الإسعاف، و46 حالة عبر فرق العنايات، و15 حالة باشرها فريق الدراجات النارية الإسعافية، وحالتين نقلت عبر الإسعاف الجوي بالتعاون طيران الأمن العام والإخلاء الطبي التابع لوزارة الدفاع.

يُشار إلى أن الهيئة سخرت جهودها لهذا الموسم بـ 51 مركزا إسعافيا، موزعة بالمشاعر المقدسة والعاصمة والحرم المكي، إضافة إلى 549 ممارسا صحيا، ما بين فني إسعاف وطب طوارئ وطبيب، وذلك بمشاركة أكثر من 140 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.