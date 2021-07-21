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ساهمت 500 عربة غولف وفرتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ساحات منشأة الجمرات، في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من جسر الجمرات إلى خارج ساحات الجسر.
وتعمل عربات الغولف التي رصدتها عدسة "الخليج 365" على مدار الساعة في نقل ضيوف الرحمن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى آخر نقطة في الجسر؛ وهي خدمة تسهّل على ضيوف الرحمن التنقل بعد رمي الجمرات، وتوفرها الهيئة الملكية بشكل مجاني.
وبلغ إجمالي العربات 500 عربة تقريبًا، وتقدم الخدمة حتى مغادرة حجاج بيت الله الحرام مشعر منى.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 06:34 PM
وفرتها الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة٥٠٠ عربة جولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات من الجمرات.. مجانًا
ساهمت 500 عربة غولف وفرتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ساحات منشأة الجمرات، في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من جسر الجمرات إلى خارج ساحات الجسر.
وتعمل عربات الغولف التي رصدتها عدسة "الخليج 365" على مدار الساعة في نقل ضيوف الرحمن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى آخر نقطة في الجسر؛ وهي خدمة تسهّل على ضيوف الرحمن التنقل بعد رمي الجمرات، وتوفرها الهيئة الملكية بشكل مجاني.
وبلغ إجمالي العربات 500 عربة تقريبًا، وتقدم الخدمة حتى مغادرة حجاج بيت الله الحرام مشعر منى.
، ٥٠٠ عربة جولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات من الجمرات.. مجانًا ،
المصدر : الخليج 365
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