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٥٠٠ عربة جولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات من الجمرات.. مجانًا

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محمد بن مسعود - الدمام - وفرتها الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ساهمت 500 عربة غولف وفرتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ساحات منشأة الجمرات، في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من جسر الجمرات إلى خارج ساحات الجسر.

وتعمل عربات الغولف التي رصدتها عدسة "الخليج 365" على مدار الساعة في نقل ضيوف الرحمن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى آخر نقطة في الجسر؛ وهي خدمة تسهّل على ضيوف الرحمن التنقل بعد رمي الجمرات، وتوفرها الهيئة الملكية بشكل مجاني.

وبلغ إجمالي العربات 500 عربة تقريبًا، وتقدم الخدمة حتى مغادرة حجاج بيت الله الحرام مشعر منى.

٥٠٠ عربة جولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات من الجمرات.. مجانًا

٥٠٠ عربة جولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات من الجمرات.. مجانًا

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 06:34 PM

وفرتها الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

٥٠٠ عربة جولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات من الجمرات.. مجانًا
عبدالرزاق البجالي

ساهمت 500 عربة غولف وفرتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ساحات منشأة الجمرات، في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من جسر الجمرات إلى خارج ساحات الجسر.

وتعمل عربات الغولف التي رصدتها عدسة "الخليج 365" على مدار الساعة في نقل ضيوف الرحمن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى آخر نقطة في الجسر؛ وهي خدمة تسهّل على ضيوف الرحمن التنقل بعد رمي الجمرات، وتوفرها الهيئة الملكية بشكل مجاني.

وبلغ إجمالي العربات 500 عربة تقريبًا، وتقدم الخدمة حتى مغادرة حجاج بيت الله الحرام مشعر منى.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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