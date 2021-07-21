، الهلال الأحمر يتلقى "11516" مكالمة في العاصمة المقدسة والمشاعر ،

محمد بن مسعود - الدمام - منذ اليوم السابع من ذي الحجة حتى يوم أمس

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر فرقها الأرضية والجوية منذ اليوم السابع من ذي الحجة حتى يوم أمس لحج عام ١٤٤٢هـ؛ أكثر من "11000" ألف مكالمة هاتفية، وتم إنشاء "١٨٩٣" بلاغًا في العاصمة والمشاعر المقدسة.

باشرت خلالها الفرق الإسعافية المتواجدة المتمركزة في العاصمة والمشاعر المقدسة "١٢٦٩" حالة مرضية وإصابة، تم نقل "٦٠٢" حالة للمستشفيات لعلاج "٦٤٩" حالة وتقديم الرعاية الطبية بالموقع، وسجلت إحصائية الهيئة للأيام الأربعة الماضية، والتي تمت مباشرة؛ أكثر من "٩٧٩" حالة مرضية، فيما بلغ عدد الإصابات "١٧٧" حالة.

وسجلت العاصمة المقدسة العدد الأكبر في تلقي البلاغات والحالات بـ"٧٥٥" حالة، و"٣٧" حالة بالحرم المكي الشريف، فيما كان عدد الحالات بمشعر منى "٢٧٤" حالة، و"١٩٨" حالة بعرفات ومزدلفة، وتمت مباشرة تلك الحالات عبر سيارات الإسعاف و٤٦ حالة عبر فرق العنايات، و١٥ حالة باشرها فريق الدراجات النارية الإسعافية، وحالتين نقلتا عبر الإسعاف الجوي بالتعاون طيران الأمن العام والإخلاء الطبي التابع لوزارة الدفاع.

يذكر أن الهيئة سخرت جهودها لهذا الموسم بـ٥١ مركزًا إسعافيًّا موزعة بالمشاعر المقدسة والعاصمة والحرم المكي، إضافة إلى ٥٤٩ ممارسًا صحيًّا ما بين فني إسعاف وطب طوارئ وطبيب، وذلك بمشاركة أكثر من ١٤٠ سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.