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رصد المصور عامر الحسين وقوف رجل من قوات الطوارئ الخاصة بأمن الدولة، وسط الأيادي المرفوعة المبتهلة للدعاء بعد رمي الجمرات اليوم، وهو يُوجّه الحجاج بـ"الميكروفون" بعدم الوقوف بالطريق والحثّ على التباعد تفاديًا لتفشي فيروس كورونا، مجسدًا دوره وحرصه على أمن الحجاج الصحي.
حيث قال: يا حاج، لا تقف بالطريق، الله يتقبل منّا ومنك صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير، انتشار فيروس كورونا.. التباعد جزاكم الله خيرًا، يمنع الوقوف بالطريق، الله يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، يمنع الوقوف".
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 06:30 PM
عكس حرص رجال الأمن على تنفيذ الاحترازات الصحيةمن وسط المبتهلين لله.. عسكري يحذر من تسلل كورونا
رصد المصور عامر الحسين وقوف رجل من قوات الطوارئ الخاصة بأمن الدولة، وسط الأيادي المرفوعة المبتهلة للدعاء بعد رمي الجمرات اليوم، وهو يُوجّه الحجاج بـ"الميكروفون" بعدم الوقوف بالطريق والحثّ على التباعد تفاديًا لتفشي فيروس كورونا، مجسدًا دوره وحرصه على أمن الحجاج الصحي.
حيث قال: يا حاج، لا تقف بالطريق، الله يتقبل منّا ومنك صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير، انتشار فيروس كورونا.. التباعد جزاكم الله خيرًا، يمنع الوقوف بالطريق، الله يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، يمنع الوقوف".
، من وسط المبتهلين لله.. عسكري يحذر من تسلل كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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