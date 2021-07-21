محمد بن مسعود - الدمام - قبل مواجهة ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020 الخليج 365- الرياض: قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "الوطني" سعد الشهري، استبعاد لاعب خط الوسط تركي العمار، واستدعاء مهاجم الفتح فراس البريكان بدلًا منه. وتعرض تركي العمار للإصابة مما اضطر سعد الشهري لاستبعاده بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للأخضر، قبل مواجهة الجولة الأولى يوم غد الخميس أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020. وسينضم المهاجم فراس البريكان لبعثة الأخضر الأولمبي في طوكيو خلال الساعات القادمة. 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 06:20 PM قبل مواجهة ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020 مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد "العمار".. ويستدعي "البريكان" مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد "العمار".. ويستدعي "البريكان" الخليج 365- الرياض: قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "الوطني" سعد الشهري، استبعاد لاعب خط الوسط تركي العمار، واستدعاء مهاجم الفتح فراس البريكان بدلًا منه. وتعرض تركي العمار للإصابة مما اضطر سعد الشهري لاستبعاده بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للأخضر، قبل مواجهة الجولة الأولى يوم غد الخميس أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020. وسينضم المهاجم فراس البريكان لبعثة الأخضر الأولمبي في طوكيو خلال الساعات القادمة. الكلمات المفتاحية ، مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد "العمار".. ويستدعي "البريكان" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد "العمار".. ويستدعي "البريكان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.