محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالتي وفاة، و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و360 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 05:58 PM خلال الساعات الـ24 الماضية كورونا في فلسطين.. 115 إصابة جديدة وحالتا وفاة كورونا في فلسطين.. 115 إصابة جديدة وحالتا وفاة سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالتي وفاة، و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و360 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، كورونا في فلسطين.. 115 إصابة جديدة وحالتا وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في فلسطين.. 115 إصابة جديدة وحالتا وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.