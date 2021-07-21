الداخلية: منع سفر المواطنين لـ إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - واس

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي:

منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.

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