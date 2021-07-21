نصيحة للأطفال في العيد : السهر مع الإلكترونيات يدمر صحتكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الأطفال الدكتور إبراهيم باجندوح، الأطفال اليافعين والمراهقين بعدم السهر تزامنًا مع حلول أيام عيد الأضحى، مبينًا أن للسهر مضاعفات صحية خطيرة تترتب على الجسم، إذ إن النوم المبكر يقوم بتنظيم الساعة البيولوجية، ويساعد على تنظيم عمل الهرمونات ومنها الميلاتونين.

اختلال وضعف الجهاز المناعي:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك 7 أضرار تنتج عن سهر الأطفال وهي:

⁃ عدم الاستفادة من اليوم، فالنوم المتأخر والسهر يؤثر على نظام اليوم بالنسبة للطفل ويصعب عليه أن يقوم بأي أنشطة.

⁃ اختلال النظام الغذائي، فالطفل في حاجة للحصول على تغذية سليمة وتكون متكاملة وصحية، والسهر يؤدي إلى حدوث خلل وتغير في النظام الغذائي عند الطفل، بسبب أنه لا يحصل على وجبة الإفطار في موعدها، ومن المحتمل أن يستيقظ في وقت الغداء، وبالتالي فإنه يفقد القيمة الغذائية لوجبة الإفطار.

⁃ ضعف الجهاز المناعي، إذ يحدث في الجهاز المناعي بعض الاضطرابات بسبب عدم النوم بشكل جيد، وذلك يؤدي إلى زيادة المخاطر بالإصابة بالأمراض المختلفة.

⁃ الإصابة بالأرق، فالطفل يجد صعوبة في النوم بشكل طبيعي بسبب تعوده على السهر، إذ يواجه صعوبة في النوم ويظل مستيقظًا لوقت طويل حتى يتمكن من الدخول في النوم.

ضعف التفاعل مع الآخرين:

وتابع أن من الأضرار التي تنعكس على الأطفال اليافعين والمراهقين بسبب السهر:

⁃ الشعور بالتعب والإرهاق، فالسهر يؤثر على حالة الأطفال المزاجية وقدرته على تأدية مختلف الأنشطة اليومية الخاصة به وعدم التفاعل مع الآخرين.

⁃ تأثيرات على النمو، فالنوم المبكر يساعد في نمو الطفل وتساعد في تطوير دماغ الطفل بصورة أفضل وخاصة نوم الليل، بينما السهر يؤدي إلى حدوث إعاقة في تطور الصحة العقلية والبدنية عند الطفل.

⁃ يصاب الأطفال عند سهرهم بالهذيان وتشتت الذهن ويعود السبب في ذلك إلى تأثر الموصلات العصبية الكيميائية بالمخ، وينتج عن ذلك كثرة النسيان، قلة الحفظ والفهم والاستيعاب، نقص القدرة على التعلم بفعالية، نقص القدرة على الاستجابة السريعة بسبب نقص الخلايا المسؤولة عن الذاكرة في المخ.

منع الأجهزة في الغرف:

وشدد الدكتور باجندوح، على ضرورة قيام الوالدين بدورهم في توجيه أبنائهم بعدم السهر، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والتلفزيون قبل النوم على الأقل بمدة 30 دقيقة، مع ضرورة إزالة كل الأجهزة الإلكترونية من غرف نومهم، وتوجيههم بالحد من تناول مشروبات الكافيين التي توجد في العديد من المشروبات مثل المشروبات الغازية، والشاي، والقهوة، وعدم الإفراط في تناول الطعام قبل النوم، حيث يمكن أن يكون هذا سببًا لعدم الراحة أثناء الليل وقد يمنع النوم.

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