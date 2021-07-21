2167 عاملا لتنظيف مشعر مزدلفة

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وخصصت الإدارة العامة للنظافة عددا من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال، حيث تضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية وحاويات النفايات الموزعة، وتفكيك عدد من المخيمات الموقتة، وسط وجود كبير لعناصر فرق الأمانة وآليات النظافة.
ويشارك في حملة تنظيف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج نحو 2167 عاملا من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 912 معدة مختلفة للتخلص من النفايات، موزعين على المشاعر، ويتم العمل على مدار 24 ساعة خلال فترة وجود الحجيج في مناطق المشاعر المختلفة.
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