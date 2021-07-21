شكرا لقرائتكم خبر فايز.. ألماني أسعفه الحظ برحلة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد فايز، ألماني وقع عليه الاختيار ضمن 60 ألف حاج لأداء فريضة الحج في موسم 1442هـ الاستثناني بعدما عاد للمملكة من ألمانيا قبل 45 يوما، وهو يملك مصنع تمديدات كهربائية، وذلك في رسالة واضحة أن حج هذا العام شمل مسلمين من قارات العالم.

وقال فايز وهو من أصول باكستانية «ولدت لأب وأم مسلمين وعدت إلى المملكة قبل شهر ونصف، سجلت في موقع وزارة الحج وطلبت أداء فريضة الحج، والحمد لله استلمت رسالة بالموافقة».

وأشار إلى أنه يقيم في السعودية كمستثمر. ويصف فرحته باختياره لهذا الحج الاستثنائي بأنها منحته فرصة الدعاء لوالديه وأبنائه، وقال «أود شكر حكومة المملكة على ترتيب الحج بهذا الشكل الرائع واتخاذ ترتيبات استثنائية تدل على الإدارة الناجحة».

وأضاف «في هذه الجائحة كل العالم مرتبك لكن حكومة المملكة رتبت الحج ابتداء من الوصول إلى المطار إلى أداء طواف القدوم والوقوف بعرفة والجمرات».

ولفت إلى أنه «أعجب أشد الإعجاب بدوريات الأمن وهي تسير برفقة الحجاج لإيصالهم خلال رحلة الحج خطوة بخطوة، فهو شيء لم نعتد عليه في الخارج. لقد رتبوا الأمر ولم يسببوا الزحام وهم في الخارج انتظارا لخدمتنا.. حقا شكرا لهم».