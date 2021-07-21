بريطاني قدمت والدته فتحقق حلم 4 سنين بالحج

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وأضاف سبيت «أنا هنا منذ 2017 وحاليا أقيم هنا كمقيم. ذهبت في حياتي لدول عدة منها بريطانيا، وزرت أصدقاء في دول عدة لكن أفضل دول العالم التي استطاعت التعامل مع كورونا هي السعودية، وليس الدول الأخرى، وهذا ما شاهدته بعيني، للمرة الأولى أرى ضيافة تقدمها الحكومة للمقيم والمواطن، لم أتوقع هذا. لقد سافرت لدول عدة ولم أجد تعاملا بصداقة من الحكومات سوى هنا في السعودية مما جعلني أشعر براحة أكبر.
وأشار إلى أنه أول ما شاهد جبل الرحمة دعا لأهله وللمسلمين في فلسطين وكل بقاع العالم، وسأل الله انتهاء جائحة كورونا من العالم.
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