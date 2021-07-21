شكرا لقرائتكم خبر بريطاني قدمت والدته فتحقق حلم 4 سنين بالحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سبيت حسن شيخ من أحد ضواحي لندن (43 ربيعا) تمنى الحج منذ انتقل للسعودية قبل 4 سنوات مضت هو وزوجته، إلا أن وجود 4 أطفال دون وجود أي شخص يهتم بهم حال دون ذلك، جاءت أمه من بريطانيا للاهتمام بأبنائه، يقول «لسوء الحظ حصلت جائحة كورونا ولم نستطع الذهاب لكن سجلت هذه السنة لوحدي دون توقع أن يتم قبولي صدفة ولكن الاختيار وقع علي فذهبت وتركت زوجتي للاهتمام بأبنائي مع والدتي».

وأضاف سبيت «أنا هنا منذ 2017 وحاليا أقيم هنا كمقيم. ذهبت في حياتي لدول عدة منها بريطانيا، وزرت أصدقاء في دول عدة لكن أفضل دول العالم التي استطاعت التعامل مع كورونا هي السعودية، وليس الدول الأخرى، وهذا ما شاهدته بعيني، للمرة الأولى أرى ضيافة تقدمها الحكومة للمقيم والمواطن، لم أتوقع هذا. لقد سافرت لدول عدة ولم أجد تعاملا بصداقة من الحكومات سوى هنا في السعودية مما جعلني أشعر براحة أكبر.

وأشار إلى أنه أول ما شاهد جبل الرحمة دعا لأهله وللمسلمين في فلسطين وكل بقاع العالم، وسأل الله انتهاء جائحة كورونا من العالم.