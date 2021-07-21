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وزير الطاقة: الجهات العاملة في الحج يجب أن توفر جميع الإمكانات

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- بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد أمس، خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، واطلعا على سير الأعمال خلال زيارة لمقر الشركة السعودية للكهرباء في مشعر منى، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد القنون.

وأكد وزير الطاقة أن خدمة الحجيج هي شرف لا يضاهيه شرف، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، تنص على بذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة.

وبين أن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير جميع الإمكانات التي تتيحها الدولة، حرصا منها على تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، مفيدا بأن موسم الحج الحالي استثنائي، والعدد محدود، وفرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق وإيجاد الحلول المستدامة لها، موجها الشركة بمعالجة الشبكات الداخلية داخل المخيمات التي تعد خارج نطاق مهام الشركة.

من جانبه أوضح وزير الحج والعمرة، أن قطاع الحج هو قطاع تشاركي ليس لوزارة الحج بمفردها، إنما لجميع الوزارات والأجهزة المعنية.

وقال "إننا نطمح دائما إلى الأفضل، وسنجتمع مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بعد الحج لتدارك أي ثغرات أو أخطاء، وحلها بشكل جذري لتقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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