شكرا لقرائتكم خبر 540 كاميرا لمراقبة حركة الحشود بجسر الجمرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح قائد مركز المراقبة والتحكم بمنشأة الجمرات العقيد خالد العتيبي، أن الغرفة تعمل في إدارة الحشود البشرية داخل منشأة الجمرات، من خلال نحو 540 كاميرا مراقبة لجميع أدوار الجسر تغطي حركة الحشود منذ دخولهم الجسر وحتى خروجهم، مشيرا إلى أن غرفة المراقبة تعمل على تغطية كثافة الحشود البشرية والتحكم في الكثافة بالجسر، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى عناية ورعاية واهتمام، وتمرر البلاغ إلى غرفة المراقبة في القيادة والسيطرة بالأمن العام وبالتالي تدير الحشود بشكل جيد.
في المقابل تنقل غرفة المراقبة والتحكم بمنشأة الجمرات، عبر 66 شاشة منتشرة في أرجائها، صورا حية ومباشرة لحركة الحجيج وتنقلاتهم بين مرافق المنشأة منذ قدومهم من مشعر مزدلفة لرمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى نهاية أيام التشريق الثلاثة.
ويتناوب الضابط على مدار الساعة لمتابعة دخول الحجاج إلى المنشأة ومراقبة مداخلها ومخارجها والمسارات المؤدية إليها والخارجة منها، إضافة إلى الأنفاق المؤدية لمنطقة الشعيبين، وأنفاق العزيزية.
من جهة أخرى يدار العمل في الغرفة من خلال 8 مقسمات رئيسة موزعة بين البدروم والسلالم الكهربائية والأدوار الأربعة وأنفاق الشعيبين والعزيزية، تجلب صورها من الكاميرات الموزعة على أجزاء المنشأة والمناطق المحيطة بها كافة، وتدير قوة الطوارئ الخاصة هذه المنشأة إدارة لصيقة ومباشرة على مدار 24 ساعة، والتواصل مع مندوبي الجهات المشتركة، من خلال توجيه الرسائل التحذيرية وعكس الصورة للقادة الميدانيين، وتمرير البلاغات للحالات الإنسانية واتخاذ التدابير واتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر 540 كاميرا لمراقبة حركة الحشود بجسر الجمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.