شكرا لقرائتكم خبر 540 كاميرا لمراقبة حركة الحشود بجسر الجمرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 540 كاميرا تعمل غرفة المراقبة والتحكم بمنشأة الجمرات التي تشرف عليها قوات الطوارئ الخاصة والجهات المساندة لها، على مراقبة حركة الحشود لضيوف الرحمن، منذ دخولهم المنشأة لرمي الجمرات وحتى مغادرتهم، لضمان سلالة حركة تنقلهم وتهيئة الأجواء الروحانية لهم.

وأوضح قائد مركز المراقبة والتحكم بمنشأة الجمرات العقيد خالد العتيبي، أن الغرفة تعمل في إدارة الحشود البشرية داخل منشأة الجمرات، من خلال نحو 540 كاميرا مراقبة لجميع أدوار الجسر تغطي حركة الحشود منذ دخولهم الجسر وحتى خروجهم، مشيرا إلى أن غرفة المراقبة تعمل على تغطية كثافة الحشود البشرية والتحكم في الكثافة بالجسر، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى عناية ورعاية واهتمام، وتمرر البلاغ إلى غرفة المراقبة في القيادة والسيطرة بالأمن العام وبالتالي تدير الحشود بشكل جيد.

في المقابل تنقل غرفة المراقبة والتحكم بمنشأة الجمرات، عبر 66 شاشة منتشرة في أرجائها، صورا حية ومباشرة لحركة الحجيج وتنقلاتهم بين مرافق المنشأة منذ قدومهم من مشعر مزدلفة لرمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى نهاية أيام التشريق الثلاثة.

ويتناوب الضابط على مدار الساعة لمتابعة دخول الحجاج إلى المنشأة ومراقبة مداخلها ومخارجها والمسارات المؤدية إليها والخارجة منها، إضافة إلى الأنفاق المؤدية لمنطقة الشعيبين، وأنفاق العزيزية.

من جهة أخرى يدار العمل في الغرفة من خلال 8 مقسمات رئيسة موزعة بين البدروم والسلالم الكهربائية والأدوار الأربعة وأنفاق الشعيبين والعزيزية، تجلب صورها من الكاميرات الموزعة على أجزاء المنشأة والمناطق المحيطة بها كافة، وتدير قوة الطوارئ الخاصة هذه المنشأة إدارة لصيقة ومباشرة على مدار 24 ساعة، والتواصل مع مندوبي الجهات المشتركة، من خلال توجيه الرسائل التحذيرية وعكس الصورة للقادة الميدانيين، وتمرير البلاغات للحالات الإنسانية واتخاذ التدابير واتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.