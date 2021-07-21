السعودية | مركز الملك سلمان يرعى 77 عملية قسطرة قلب في موريتانيا

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يرعى 77 عملية قسطرة قلب في موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في موريتانيا.

الحملة نفذت خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو، وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 77 عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح.

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يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها السعودية في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.