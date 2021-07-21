السعودية | شاهد.. أكف الحجاج ترتفع بـ"الدعاء" في أول أيام التشريق

شكرا لقرائتكم شاهد.. أكف الحجاج ترتفع بـ"الدعاء" في أول أيام التشريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بين تكبير ودعاء، وألسن تلهج بذكر الله، يواصل حجاج بيت الله الحرام إكمال مناسكهم في أول أيام التشريق، في الوقت الذي يبقى فيه ضيوف الرحمن أيام التشريق في مشعر منى، يذكرون الله ويلحون بالدعاء، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات، بعد أن رموا أمس جمرة العقبة.

دعاء الحجاج

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وسط أجواء روحانية، ينعم حجاج بيت الله الحرام بالطمأنينة، وحزمة من الإجراءات التنظيمية والتدابير الوقائية، لتحقيق هدف الحج الآمن، لضمان أداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، والتي تأتي عبر تكاملية الجهات الحكومية والخاصة، في تقديم كافة الخدمات للحجاج، وفق خطط مسبقة، ويحيطهم جميع ما يحتاجونه من خدمات مثل المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إضافة إلى مراكز الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي.

دعاء الحجاج



ومنذ صباح اليوم، وبعد أن أحل الحجاج إحرامهم "التحلل الأول" يوم أمس، فُوِّجَ الحجاجُ عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية؛ إذْ فُوِّجُوا على طبقات الجسر تباعاً لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.