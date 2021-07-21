، تدشين مشروع توزيع الأضاحي في مخيم الجفينة بمأرب ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع لحوم الأضاحي لأسر الأيتام و الأسر الأشد احتياجًا في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب؛ حيث جرى أمس توزيع 150 أضحية في المخيم.
وقال ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، الدكتور ناصر العمري: هذا المشروع الإنساني المقدم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في هذه المناسبة العظيمة.
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية ممثلةً في المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المركز المستمرّة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.
تدشين مشروع توزيع الأضاحي في مخيم الجفينة بمأربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-21
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع لحوم الأضاحي لأسر الأيتام و الأسر الأشد احتياجًا في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب؛ حيث جرى أمس توزيع 150 أضحية في المخيم.
وقال ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، الدكتور ناصر العمري: هذا المشروع الإنساني المقدم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في هذه المناسبة العظيمة.
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية ممثلةً في المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المركز المستمرّة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:53 PM
مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم 150 أضحية للنازحين
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع لحوم الأضاحي لأسر الأيتام و الأسر الأشد احتياجًا في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب؛ حيث جرى أمس توزيع 150 أضحية في المخيم.
وقال ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، الدكتور ناصر العمري: هذا المشروع الإنساني المقدم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في هذه المناسبة العظيمة.
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية ممثلةً في المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المركز المستمرّة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.
، تدشين مشروع توزيع الأضاحي في مخيم الجفينة بمأرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مشروع توزيع الأضاحي في مخيم الجفينة بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.