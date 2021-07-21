، وسائل الإعلام المحلية والدولية تعكس جهود المملكة خلال موسم الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفير السكن والإعاشة وشكلت العديد من اللجان لحوكمة ومتابعة أعمالها

عكست وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في موسم حج هذا العام الصورة المشرفة لجهود المملكة وما تبذله وتقدمه من خدمات لضيوف الرحمن، وحجم المشروعات التطويرية المنفذة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة للحفاظ على سلامة الحجاج.

ومكنت وكالة العلاقات الإعلامية الدولية بوزارة الإعلام، 99 إعلاميًّا يمثلون وكالات الأنباء العالمية، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والصحف والإذاعات المحلية، وعدد من مراسلي وسائل الإعلام العربية والإسلامية، من مواكبة تغطية موسم الحج ومراحل تنقل الحجيج.

وأوضحت أنه تم تكليف مرافقين إعلاميين لتسهيل أداء الوسائل الإعلامية المستضافة لمهامها وإنفاذ خططها الإعلامية، والتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باستخراج جميع التصاريح "الإعلامية والأمنية" التي تخوّل للإعلاميين العمل والتصوير داخل المشاعر المقدسة، وكذلك التصاريح اللازمة للتصوير في الحرم المكي وساحاته.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وكالة الوزارة للخدمات المشتركة حيال توفير السكن والإعاشة للإعلاميين في مقارّ الوزارة بالمشاعر المقدسة، وشكّلت العديد من اللجان لحوكمة ومتابعة أعمالها؛ أهمها لجنة تنسيق البرامج الإعلامية والزيارات الميدانية، ولجنة تنسيق اللقاءات مع مسؤولي القطاعات الحكومية في منظومة الحج؛ حيث تمت تغطية الاستعدادات الأمنية والصحية والتنظيمية في المشاعر لقدوم الحجاج، وتجهيزات نقاط التجمع لوصول الحجاج لمكة المكرمة، وطواف القدوم وتغطية مراسم استبدال كسوة الكعبة.

وأفادت الوكالة بأنه تم إطلاق منصة رقمية لتقديم المحتوى والخدمات الإعلامية لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية ومترجمة إلى أربع لغات "الإنجليزية، والفرنسية، والأردية، والملاوية"، والنقل المباشر لمؤتمرات الحج الصحفية مع الترجمة الشفهية الفورية للغات الأربع، كما تقدم المنصة خدمات الإجابة عن استفسارات الإعلاميين الدوليين.