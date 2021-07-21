شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مهر ووفاء بين الإيطالي هيان وزوجته الروسية في حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهد حج هذا العام قصة مهر ووفاء بين الرجل الإيطالي "هيان" والزوجة الروسية "جانا".

وروى "هيان" قصته مع زوجته خلال أدائهم لمناسك حج هذا العام قائلآ: "تزوجنا منذ عامين وطلبت زوجتي أن يكون مهرها الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج وكان ذلك في عام ٢٠١٩".

وعطلت جائحة كورونا "هيان" عن تقديم المهر حتى جاء قبولها لحج ١٤٤٢، وقالت "جانا": "أنا هنا للحج ومع ذلك غير مصدقة أنني ساقوم بتأدية مناسك الحج".

وعن تنظيم المملكة للحج، قال: "الأمر يشبه الساعات السويسرية التي تعمل بشكل متقن ومنسق والعاملون يجلسون على طول الشارع يرشدون الناس لما يجب فعله وما لا يجب فعله".

واستكمل: "هؤلاء يعملون ذلك طوال أيام الحج وتحت أشعة الشمس الحارة وأنا على يقين أن الله سيجازيهم على ذلك كثيرًا لان عملهم صعب وشاق للغاية".