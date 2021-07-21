شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمير الرياض يؤدي الصلاة على الفقيدة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، وعدد من أصحاب السمو الأمراء الصلاة على الفقيدة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله.

وكان الديوان الملكي أعلن يوم أمس وفاة سمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

الجدير بالذكر أن جموع المصلين أدوا على الصلاة على الفقيدة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.