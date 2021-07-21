شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الدفاع المدني : لم يصلنا أي بلاغ أو حوادث تعكر صفوة الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني، أن المديرية حققت حتى الآن خطتها لموسم الحج لهذا العام، كما يتواجد حالياً فرق في منشأة الجمرات لتقديم خدمات المديرية للحجاج.

ولفت إلى عدم ورود أي بلاغ أو حوادث تعكر صفوة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونوه بأن المديرية رفعت الجاهزية في منشأة الجمرات بالتزامن مع أيام التشريق، مؤكدًا أن الفرق تتابع الحجاج في كافة مراحل مناسك الحج، حفاظًا على سلامتهم.