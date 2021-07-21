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بالفيديو.. مناظر للأثار البركانية في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لقطات جوية للأثار البركانية في المدينة المنورة.

ونشر الفيديو الكابتن طيار عبدالله بن صالح الغامدي، عبر حسابه على " تويتر " قائلًا : مناظر للأثار البركانية في مدينة الرسول صلّ الله عليه وسلم.

وأضاف : دائما يشعر المسافر بالقلق نتيجة المطبات الهوائيه أثناء النزول بمطار المدينة المنورة وخاصة في فصل الصيف

وتابع : السبب كما تشاهدون طبيعة الارض البركانيه تمتص حراره الشمس وتثيرها في طبقات الجو كزوابع هوائيه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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