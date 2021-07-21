شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مناظر للأثار البركانية في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لقطات جوية للأثار البركانية في المدينة المنورة.
ونشر الفيديو الكابتن طيار عبدالله بن صالح الغامدي، عبر حسابه على " تويتر " قائلًا : مناظر للأثار البركانية في مدينة الرسول صلّ الله عليه وسلم.
وأضاف : دائما يشعر المسافر بالقلق نتيجة المطبات الهوائيه أثناء النزول بمطار المدينة المنورة وخاصة في فصل الصيف
وتابع : السبب كما تشاهدون طبيعة الارض البركانيه تمتص حراره الشمس وتثيرها في طبقات الجو كزوابع هوائيه.