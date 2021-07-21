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إعادة افتتاح مسجدين في الرياض بعد تعقيمهما من «كورونا»

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الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتين مصابتين بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 165 يوماً 1875 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين, بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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