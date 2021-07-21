بالفيديو.. وزارة الحج تضع بوابات ذكية على مداخل منشأة الجمرات

الرياض - محمد عبدالله - حرصت وزارة الحج والعمرة، على وضع بوابات ذكية على مداخل منشأة الجمرات لتسهيل دخول وخروج الحجاج؛ حيث أوضح أحد قائدي التفويج، عبدالرحمن فهد، أنه تم تخصيص تطبيق «تفويج» الإلكتروني لتنظيم دخول الحجاج بدءًا من المخيمات مرورًا بمنشأة الجمرات، مع تحديد زمن وصول كل فوج.

وقال عبدالرحمن فهد، خلال حديثه لقناة «الإخبارية»، إن البطاقات الذكية بمثابة بطاقة العبور لكل فوج، مشيرًا إلى أن كل بوابات الجمرات تحتوي على بوابات إلكترونية، ويتم فتحها عبر البطاقة الذكية الخاصة بقائد فوج الحجاج.

يذكر أن عدد الحجاج بكل فوج يبلغ 100 شخص، ويتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، ويكون لدى كل مجموعة منها دليل عام واحد، بينما يتم تخصيص قائد عام لكل فوج.

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