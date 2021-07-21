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وزارة الحج: مراحل الحج تجرى وفق جداول إلكترونية معدة مسبقاً

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الرياض - محمد عبدالله - ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، أن جميع مراحل الحج تجرى وفق جداول إلكترونية معدة مُسبقاً، بحيث يُشعر بها الحاج عبر تطبيقات ذكية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع كل الملاحظات الميدانية.

وقال هشام سعيد، خلال مقطع فيديو، إن منظومة الخدمات تعمل وفق ما هو مخطط له، كما يتم التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، مؤكدًا أن هذا الموسم استثنائي في ظل الاعتماد على التقنية؛ لرفع جودة الخدمة.

وأضاف أنه في حال رصد أي تجاوزات أو مخالفات من قبل فرق المُتابعة الميدانية والرقابة الإلكترونية يتم التعامل معها في حينه، ومن ثم تُتخذ الإجراءات النظامية بعد نهاية الموسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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