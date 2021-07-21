الصحة: 1142 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1024 و12وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، و12حالة وفاة، إضافة إلى 1024 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 513284، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 494264، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8115 حالة.

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