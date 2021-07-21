أمطار غزيرة بجازان وعسير.. وتعليمات من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدائر, والدرب, والريث, والطوال, والعارضة, والعيدابي، وبيش, وصامطة, وصبيا, وضمد , وفيفا , وهروب ، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر - حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومه، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وعلى جانب آخر قال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على موقع «تويتر»: «نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية ندعو الجميع الحرص على تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس لتلافي أي أخطار لا سمح الله وأيضاً الاستفادة من الأجواء الماطرة وللمتابعة.. اضغط هنا».

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